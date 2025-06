Solarolo, morto sul lavoro: aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo

Aveva 38 anni Astrit Elezi, di origini albanesi, l’uomo deceduto martedì pomeriggio in seguito ad un incidente sul lavoro in via Viazza, nella parrocchia di Casanola.

Viveva con la famiglia, la moglie e due figli piccoli di 9 e 12 anni, in campagna alle porte di Castel Bolognese. Era venuto in Italia con dei permessi di lavoro e stava ultimando le pratiche per regolarizzare i documenti per se stesso e la famiglia che solo da poco lo aveva raggiunto.

Al fine di ricostruire l’esatta dinamica e le cause sono impegnati i carabinieri della Compagnia di Faenza, la Polizia di Stato e l’Ispettorato del lavoro, tutti sul luogo dopo l’allarme, insieme ai vigili del fuoco, e ai sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’incidente sarebbe avvenuto nell’area cortilizia della vecchia casa da tempo disabitata, e isolata, adibita a deposito e ricovero attrezzature.

è coinvolto un mezzo agricolo dotato di forche per il sollevamento, sotto le quali la vittima sarebbe rimasta schiacciata in circostanze da chiarire. Spesso tali mezzi sono agganciati ai trattori, dove si trovano i comandi.

Resta però da capire che tipo di manovra il 38enne stesse facendo. Pare non si trattasse di lavori nei campi, ma piuttosto di un’operazione di sgombero del cortile. Non sono emersi testimoni diretti, perciò il sostituto procuratore Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, un atto dovuto che servirà alle indagini, e probabilmente anche l’autopsia potrebbe escludere o meno se all’origine possa esserci stato un malore o quant’altro.

Come pure è da vagliare l’ipotesi se con lui ci fosse qualcun altro. La salma è stata messa disposizione dell’autorità giudiziaria mentre il mezzo agricolo è stato posto sotto sequestro.

Ad accorgersi dell’incidente sono stati i familiari che, vedendo ritardare il congiunto, si sono allertati. Sul posto si sono poi portati il proprietario del sito e altri lavoratori, nessuno però sarebbe stato presente al momento dell’incidente.