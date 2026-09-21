Solarolo, il ladro entra in casa e ruba anche la carta bancomat: tradito dai continui prelievi allo sportello

Effettua continui prelievi con la carta bancomat rubata, scatta la denuncia. A conclusione di un’attività di indagine dopo un furto in abitazione, i Carabinieri di Solarolo hanno denunciato un quarantenne straniero, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile dell’indebito utilizzo di una carta di pagamento e della violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Le indagini dei militari sono iniziate qualche mese fa, a seguito della denuncia sporta da una donna di Solarolo, la quale aveva segnalato un furto all’interno della propria abitazione. Tra i beni sottratti figurava anche la carta bancomat.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire i movimenti illeciti e di raccogliere elementi a carico dello straniero. È stato infatti appurato che l’uomo si era reso responsabile di diversi prelievi fraudolenti di denaro contante, eseguiti presso vari sportelli ATM situati all’interno del comune di Solarolo, utilizzando proprio la tessera rubata. Per il quarantenne è scattata un’ulteriore segnalazione. I riscontri effettuati alla Banca Dati hanno infatti rivelato che lo l’uomo, per effettuare le operazioni agli sportelli, ha violato l’obbligo del divieto di ritorno nel comune di Solarolo a cui era sottoposto fino al mese di novembre del 2027.