Solarolo, abbraccia un anziano e gli ruba la collana d’oro: 39enne denunciata

I Carabinieri della Stazione di Solarolo hanno denunciato una donna di 39 anni, di origini straniere, presunta autrice di un furto con destrezza commesso ai danni di un anziano del luogo.

La vittima si è presentata in caserma raccontando di essere stata avvicinata in strada da una donna che, simulando un atteggiamento affabile e caloroso, lo aveva improvvisamente abbracciato. Solo in un secondo momento l’anziano si è reso conto che la donna, approfittando del contatto fisico, gli aveva asportato la collana d’oro dal collo. I militari si sono immediatamente attivati e, grazie a una tempestiva analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina, sono riusciti a individuare e bloccare la trentanovenne. La refurtiva, rinvenuta ancora in possesso della donna, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.