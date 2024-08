Scompare prematuramente Claudio Casadio, già direttore della pinacoteca di Faenza

“Abbiamo appreso la tristissima notizia della scomparsa di Claudio Casadio, dipendente nell’Area Cultura, per anni al Museo Internazionale delle ceramiche e poi direttore della Pinacoteca di Faenza”. L’annuncio viene dato dal sindaco della città manfreda, Massimo Isola che ricorda “Claudio, al quale ero legato da un profondo e sincero rapporto di stima e collaborazione, era entrato con grande passione e competenza nel mondo delle arti visive oltre ad essere autore di testi, volumi e aver organizzato e diretto conferenze sulla storia contemporanea e sull’economia. Lo ricordiamo per aver collaborato in maniera importante ad aprire al grande pubblico la Pinacoteca di Faenza che, grazie alla passione che lo animava, aveva reso uno dei fulcri culturali e punto di riferimento per privati e associazioni non solo della città”. La riconoscenza del primo cittadino di Faenza riconosce in Casadio una persona “da sempre appassionata alla digitalizzazione della cultura. Comprendendone le potenzialità, ha realizzato i primi supporti per la divulgazione dei contenuti della Pinacoteca anche in quella forma attraverso la realizzazione di diversi strumenti, tra cui il primissimo sito internet con accurate spiegazioni del corpus dello spazio espositivo - ricorda ancora Isola -. Oltre al rapporto professionale, condividevo con Claudio la medesima passione per la cultura e la politica. La notizia improvvisa della sua scomparsa ci lascia attoniti e addolorati: Claudio Casadio ci lascia troppo presto. Sono convinto che avrebbe potuto dare ancora tanto alla nostra cultura. Personalmente e in rappresentanza della città di Faenza, ci stringiamo ai suoi cari per la sua scomparsa”.