“Banditi e Signori. Vita quotidiana e potere nella rocca di Rontana tra Medioevo e Rinascimento”. Con questo titolo è in allestimento al Mic di Faenza la mostra temporanea programmata dal 12 dicembre al 7 febbraio.

La rassegna metterà in evidenza una vasta collezione di reperti ceramici provenienti dagli scavi archeologici di Rontana, nel Brisighellese, molti dei quali oggetto di un paziente e competente restauro effettuato presso i laboratori del museo stesso.

Si tratta di vasellame pregiato, la cui attenta analisi a cura dell’Università di Bologna - Discipline archeologiche dalla Preistoria all’età Medievale con il coordinamento dei docenti Enrico Cirelli e Debora Ferreri, direttori degli scavi - ha contribuito a ricostruire la vita del castello fino all’assedio pontificio del 1591.

«L’esposizione – afferma Cirelli – ripercorre in particolare le ultime fasi della struttura, dalle origini alto medioevali alla distruzione. Attraverso gli spazi della rocca e i reperti rinvenuti soprattutto nel pozzo dell’area signorile che saranno esposti per la prima volta nella loro interezza, il percorso restituisce la vita della comunità, le attività produttive e i cambiamenti sociali e territoriali della Romagna medievale».

Le ricerche archeologiche, avviate nel 2007, permettono oggi di avere un esauriente quadro in merito all’insediamento nel corso dei secoli. Gli scavi anche nell’ultima estate sono stati oggetto di importanti scoperte e fanno parte di un progetto che unisce ricerca, formazione e divulgazione, svolto in collaborazione con vari partner.

Studenti di archeologia sono ospiti di tale progetto, grazie a una convenzione attivata con il Comune di Brisighella e con il Parco regionale della vena del gesso romagnola. Anche le spese di vitto sono a carico della missione. Sullo scavo si svolgono attività di studio dei materiali rinvenuti, rilievi sia con metodologia tradizionale sia attraverso fotogrammetria e scansioni digitali.

I lavori proseguiranno anche nel 2027, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e paesaggistico del territorio.

Ne è emerso che il sito fu frequentato addirittura in età protostorica e in seguito abbandonato, per poi essere successivamente occupato sul finire del VI secolo, forse con un presidio militare bizantino di cui si stanno documentando nuove evidenze.

La mostra al Mic rientra nelle attività di documentazione e comunicazione dei progressi e dei risultati. Agli scavi si sommano infatti incontri aperti al pubblico, sia durante le attività di scavo sia nei mesi successivi «nella consapevolezza – spiega Cirelli - che il patrimonio storico vada condiviso prima di tutto con le comunità locali».

Alla fine di ogni campagna annuale i risultati sono sempre presentati alla città, ai visitatori e agli allievi delle scuole offrendo un quadro generale delle conoscenze sull’ambiente e le diverse modalità di vita nei vari periodi. Allestimenti relativi al Castello di Rontana, inizialmente temporanei ma ora definitivi, sono disponibili nella Rocca manfrediana di Brisighella, con reperti, pannelli esplicativi e voci registrate che raccontano i principali momenti di trasformazione nella vallata del Lamone.