Sbandieratori faentini e lughesi in trionfo ai Campionati italiani

Che i faentini fossero di una categoria superiore era noto, ma la conferma è arrivata domenica al termine della Tenzone Bronzea di Sulmona, campionati italiani serie A/3 di bandiere organizzati dalla Fisb.

E’ qui che Gruppo Sbandieratori e Musici del Palio del Niballo Faenza si è classificato primo nella combinata, vincendo in tutte le specialità e conquistando così il diritto di passare, nel 2025, a disputare la Tenzone Argentea (serie A/2).

Per quanto riguarda il singolo Raffaele Rampino Jr (del Rosso) e la Coppia (Emiliani-Santandrea del Nero), quali trionfatori, andranno grazie alla wild card, già quest’anno a disputare la Tenzone Argentea (19, 20 e 21 luglio) ad Ascoli Piceno e qualora risultassero ancora primi sarebbero ammessi alla Tenzone Aurea sempre ad Ascoli il 6, 7 e 8 settembre. A Sulmona si sono sfidati nove gruppi storici, per un totale di circa 400 atleti provenienti da tutta Italia.

Brillante il risultato ottenuto anche dal rione Madonna delle Stuoie di Lugo (quattro argenti e un bronzo): piazzamenti che valgono anche in questo caso la promozione in A/2. C’era grande attesa per questa gara, in quanto Faenza - da squalificata dalla Fisb per le vicende legate alla trasferta non concordata alla finale dei Mondiali di Calcio in Qatar -, si è trovata sbattuta in terza serie, pur essendo al momento della squalifica campioni italiani in carica. La risalita di categoria era nell’aria, ma non scontata. Adesso nel 2025, si mira a tornare in A1, mentre per singolo e coppie, se andrà bene ad Ascoli, potranno farlo immediatamente. F.D.