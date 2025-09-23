Sbandieratori e cavalieri, faentini protagonisti in tutta Italia

A Faenza nello scorso weekend si è disputato il 20° Torneo Sbandieratori e Musici Over 40 (Memorial Sabbatani) e sono recenti anche i campionati italiani Fisb (Tenzone Aurea di Formigine) dove, seppure per i colori di Borgo San Giovanni (Ferrara). la coppia di sbandieratori manfredi Ghinassi-Lionetti ha sbaragliato ogni concorrenza. Sul fronte delle Giostre sempre un faentino, il 26enne Matteo Rivola del rione Rosso, si è imposto domenica alla Giostra della Rocca di Monselice: in groppa a Coltre di Neve ha portato alla vittoria la Contrada San Martino. Rivola ha battuto nelle varie fasi anche un altro faentino, Stefano Venturelli del Verde su Turkish Moon che difendeva i colori della Contrada San Bartolo. Per il messere di Porta Imolese è il quarto titolo conquistato in carriera.

Nella cornice di piazza del Popolo si sono sfidati 14 gruppi di sbandieratori over 40: 13 singoli, 11 coppie, 10 piccole squadre, 12 grandi squadre e 5 nell’innovativa specialità del trio. In lizza anche i musici in accompagnamento alle piccole e grandi squadre e i tamburini del singolo e della coppia.

Questi i vincitori assoluti: nel Singolo a tre bandiere, Davide Zappaterra di Ferrara San Luca; nel Singolo in attività Ivan Samorì del rione Bianco che si è aggiudicati inoltre il 6° titolo italiano Aspli; nel Singolo a due bandiere Claudio Bartolini di Faenza (rione Giallo). Nella Coppia a 3 bandiere vittoria per Godano-Bertoldi di Fossano; nella Coppia a due bandiere ex- aequo Samorì-Guerrini (Lugo rione Ghetto) e Nodalli- Lamberti di Fossano. Nella Piccola e Grande Squadra sul gradino più alto del podio ancora i ferraresi di San Luca, primi anche con i Musici della Piccola e con il Tamburino del Singolo mentre i migliori Musici della Grande sono risultati quelli Megliadino San Vitale. Il premio del Tamburino della coppia è invece andato al faentino Patrick Baldani. Nel Trio ha vinto il rione Bianco con Samorì-Tanesini-Pasi. Le posizioni in classifica nelle varie specialità hanno determinato il vincitore della Combinata, Ferrara San Luca. Una selezione di sbandieratori e musici Over 40 di Faenza e Lugo sarà nel prossimo weekend alla prima edizione dei Campionati Europei di categoria a Brno nella Repubblica Ceca.