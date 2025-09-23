Sbandieratori e cavalieri, faentini protagonisti in tutta Italia

Nella cornice di piazza del Popolo si sono sfidati 14 gruppi di sbandieratori over 40: 13 singoli, 11 coppie, 10 piccole squadre, 12 grandi squadre e 5 nell’innovativa specialità del trio. In lizza anche i musici in accompagnamento alle piccole e grandi squadre e i tamburini del singolo e della coppia.Questi i vincitori assoluti: nel Singolo a tre bandiere, Davide Zappaterra di Ferrara San Luca; nel Singolo in attività Ivan Samorì del rione Bianco che si è aggiudicati inoltre il 6° titolo italiano Aspli; nel Singolo a due bandiere Claudio Bartolini di Faenza (rione Giallo). Nella Coppia a 3 bandiere vittoria per Godano-Bertoldi di Fossano; nella Coppia a due bandiere ex- aequo Samorì-Guerrini (Lugo rione Ghetto) e Nodalli- Lamberti di Fossano. Nella Piccola e Grande Squadra sul gradino più alto del podio ancora i ferraresi di San Luca, primi anche con i Musici della Piccola e con il Tamburino del Singolo mentre i migliori Musici della Grande sono risultati quelli Megliadino San Vitale. Il premio del Tamburino della coppia è invece andato al faentino Patrick Baldani. Nel Trio ha vinto il rione Bianco con Samorì-Tanesini-Pasi. Le posizioni in classifica nelle varie specialità hanno determinato il vincitore della Combinata, Ferrara San Luca. Una selezione di sbandieratori e musici Over 40 di Faenza e Lugo sarà nel prossimo weekend alla prima edizione dei Campionati Europei di categoria a Brno nella Repubblica Ceca.