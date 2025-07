Sangiorgi (Mei): «Portiamo in Romagna il Festival di Sanremo!»

FAENZA. Giordano Sangiorgi, patron del MEI e di Contest per Indipendenti ed Emergenti e Organizzatore dei Principali Eventi di Liscio della Romagna, lancia la candidatura della Romagna ad ospitare il Festival di Sanremo. «Faenza>, dice in una nota, «storica capitale della musica indipendente da 30 anni con il MEI che celebra i tre decenni dal 3 al 5 ottobre prossimi, insieme a Forlì, storica capitale di uno dei piu’ importanti festival di liscio Cara Forli, e Cesena, candidate insieme a Capitali della Cultura prossime, insieme alle città della Riviera Romagnola, Rimini in testa, e a città storicamente sedi di Festival di Voci Nuove come Bellaria e Castrocaro, potrebbero fare squadra e lavorare insieme alla Regione Emilia–Romagna per candidarsi, raccogliendo anche gli spunti del presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, pubblicamente alla Rai quale sede del più importante festival dedicato alla canzone italiana: riteniamo che le nostre città e la nostra Terra di Romagna con la Riviera Adriatica, abbia le carte in regola, storia, appeal e strutture per costruire le condizioni che portino qui il nuovo corso della manifestazione».

«Siamo tutte insieme, Faenza, Forli e Cesena, Rimini, Bellaria e Castrocaro, e le altre città che aderiranno, la Romagna», aggiunge, «abbiamo adeguata capacità ricettiva, abbiamo una struttura adatta sia per collegamenti che per capienza ma abbiamo da sempre, legata a doppio filo, una storia legata alla tradizione ma anche all’innovazione della canzone italiana. L’Orchestra della Generazione Z del Liscio Santa Balera presenti anno scorso come ospiti a Sanremo per omaggiare i 70 anni di Romagna Mia, insieme rappresentano plasticamente questa condizione artistica unica, quella di rappresentare insieme tradizione e innovazione, tanto da riscuotere anche l’interesse recentissimo di Re Carlo d’Inghilterra con un grande ritorno internazionale. Crediamo che tale candidatura vada presentata ufficialmente e unitariamente in Rai dal Presidente della Regione Emilia – Romagna Michele De Pascale insieme ai settori turismo e cultura della nostra regione, trovando grande consenso da tutti gli operatori dei settori turistici, culturali, musicali, enogastronomici e di altri settori a forte indotto, e che in tal senso, lavorando insieme come una grande squadra, avrebbe grandi probabilità di poter cogliere l’obiettivo».