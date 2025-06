Romagna in fiore, l’appello di Noa contro la guerra: «Non in mio nome». VIDEO

Gran finale alla Casetta del Vento di Riolo Terme per “Romagna in fiore 2025” con il concerto di Noa e “Rachele Andrioli & coro coro”. In duemila hanno affollato il magnifico prato dell’ex campo da golf sfidando il primo vero caldo estivo per un concerto che ha unito il ricordo dell’alluvione a un potente messaggio di pace. «Prima di cantare devo parlare. In alto sopra la follia degli uomini, il dolore, la sofferenza. Come israeliana, donna, ebrea ed essere umano chiedo la fine immediata dell’orribile guerra condotta a Gaza. Una guerra giustificata all’inizio contro il terribile assalto di Hamas del sette ottobre. Ma tutto è degenerato in qualcosa che va oltre ogni immaginazione. Sono devastata e furiosa. Non in mio nome si sta facendo tutto questo» ha detto Noa. Poi via alle note di Imagine di John Lennon.