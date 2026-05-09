Romagna in fiore: in 3mila per Motta a Faenza

Quasi al giro di boa la terza edizione di Romagna in fiore, la rassegna sostenibile e diffusa di Ravenna Festival, e l’appuntamento di sabato 9 maggio a Castel Raniero, presso Faenza, ha arricchito il pubblico della rassegna di altri 3000 spettatori-camminatori – tantissimi i giovani, le famiglie e gli amici a quattro zampe che hanno raggiunto il luogo di spettacolo, camminando o pedalando. Ad aspettarli c’era Motta, protagonista di un concerto intenso che ha inaugurato il tour dedicato ai dieci anni del suo album La fine dei vent’anni. Come scenografia, l’ex colonia elioterapica di Castel Raniero oggi “casa” dello storico festival folk La Musica nelle Aie. Tra i protagonisti più riconoscibili della nuova canzone d’autore italiana, Motta ha ripercorso l’album che nel 2016 gli valse la Targa Tenco come miglior opera prima, alternando i brani di quel disco a canzoni tratte dal resto del suo repertorio. Ad aprire il pomeriggio, i Pranvera Balkan, cinque musicisti che esplorano la musica popolare dell’area balcanica. L’appuntamento è sostenuto da La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e da Confartigianato.