Romagna in fiore, 8.500 spettatori nei primi due eventi

FAENZA. Un debutto col botto per la rassegna Romagna in fiore, l’iniziativa ecosostenibile e itinerante del Ravenna Festival che ha trasformato il primo fine settimana di maggio in un’indimenticabile celebrazione del territorio. Ben ottomilacinquecento persone hanno risposto con entusiasmo all’invito di mettersi in cammino per raggiungere i suggestivi scenari che hanno ospitato i primi due appuntamenti.

Come sottolinea il comunicato del Ravenna Festival, sono stati “oltre cinquemila” gli spettatori che sabato 10 maggio hanno raggiunto Castel Raniero a Faenza, mentre “più di tremilacinquecento” hanno percorso la strada verso la Torre di Traversara di Bagnacavallo domenica 11. Un vero e proprio “caloroso bagno di folla per gli artisti in scena (i Modena City Ramblers e Raphael Gualazzi)”, che conferma, come evidenziato nel testo, “quanto lo spirito dell’iniziativa – che porta concerti nei territori segnati dalle alluvioni di questi anni per celebrarne il patrimonio naturale, storico e umano – sia capace di suscitare l’entusiastica risposta del pubblico.”

L’anima green della manifestazione ha contagiato il pubblico, descritto come “bellissimo”, che ha abbracciato i principi di “Romagna in fiore” raggiungendo i luoghi dei concerti prevalentemente “a piedi o in bicicletta”. Un modo per “condividere l’emozione del cammino, alla scoperta e riscoperta di spazi naturali e comunità locali.”

Ma Romagna in fiore non si ferma. Il prossimo fine settimana propone altri due appuntamenti. Sebbene la tappa di sabato 17 maggio con I Patagarri nella Foresta di Montebello a Modigliana abbia già registrato il “tutto esaurito” per i suoi 1500 posti, è ancora possibile acquistare i biglietti al costo di 5 euro per il concerto dei Quintorigo e John De Leo a Mercato Saraceno, previsto per domenica 18 maggio alle ore 16.

Per questi ultimi due eventi, gli organizzatori avvertono che i “camminatori-spettatori dovranno affrontare i percorsi più impegnativi di questa seconda edizione di Romagna in fiore.” Infatti, per raggiungere il punto designato nella Foresta di Montebello, sarà necessario percorrere circa “5 km di sentiero con dislivello di 114 m” dal punto di arrivo della navetta. Una distanza simile, sempre di “5 km” ma con un dislivello maggiore di “240 m”, separerà la Piazza di Mercato Saraceno dall’Azienda Agricola Clorofilla, location del concerto.

Il Ravenna Festival, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni coinvolti, ha messo a disposizione tutte le informazioni utili sui percorsi, i parcheggi e le guide sul sito trailromagna.eu. Inoltre, come specificato nel comunicato, “quanti hanno acquistato biglietti riceveranno via email tutte le informazioni.”

La rassegna è resa possibile grazie al sostegno del main partner Gruppo Hera, all’energia verde di Tozzi Green e al partner per la mobilità Ferri The Driving Solution. Radio Bruno è la radio ufficiale dell’evento, mentre il partner organizzativo è Trail Romagna. Un successo di partecipazione che sottolinea il desiderio di cultura, di scoperta del territorio e di rispetto per l’ambiente che anima il pubblico romagnolo.