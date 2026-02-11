Romagna Faentina, un nuovo portale di informazione turistica per promuovere le eccellenze del territorio

L’Unione della Romagna Faentina presenta il nuovo portale “Around Faenza” alla Borsa internazionale del turismo 2026, con l’obiettivo di migliorare la promozione del territorio e l’informazione al turista.

Il sito lancia la nuova immagine della destinazione sotto il brand “Around Faenza”, un marchio che vuole unire le diverse anime di un territorio dell’entroterra romagnolo, che va dalla Via Emilia al Parco regionale della vena del gesso patrimonio Unesco.

Fanno parte dell’Unione dei Comuni: Faenza, Città Creativa Unesco, Brisighella, riconosciuta tra I Borghi Più Belli d’Italia, Casola Valsenio, Paese delle erbe e dei frutti dimenticati, Riolo Terme, con la sua secolare tradizione di bagni, e i borghi rurali di Castel Bolognese e Solarolo.

Il brand richiama i filoni tematici del territorio e ne richiama i valori: castelli, paesaggi collinari, musei, terme e benessere, cultura ceramica ed enogastronomia.

La piattaforma digitale ha un ruolo strategico nella promozione e racconto del territorio e migliora l’esperienza del visitatore grazie a informazioni complete, aggiornate e accessibili che consentono di conoscere la destinazione prima della partenza e di pianificare un soggiorno.

L’obiettivo era infatti quello di superare la frammentazione informativa e di offrire al pubblico un sistema di comunicazione integrato ed efficace che unisce esperienze, eventi, percorsi, punti di interesse e idee di viaggio.

Il progetto è ideato per connettere viaggiatori e operatori locali in modo innovativo e propone un’esperienza user friendly per pianificare in tutta comodità il proprio soggiorno. Il sito è responsive e pensato per essere navigato con facilità dai dispositivi mobili.

Lo strumento è stato popolato anche grazie al coinvolgimento diretto degli operatori locali, chiamati a valorizzare le proprie attività in una vetrina comune che promuove l’intero sistema d’offerta turistica.

Al contempo, il sito è un hub per le gestione informativa e punto di contatto unico per il territorio, che smista direttamente ai singoli operatori censiti le richieste di informazione o di prenotazione ricevute dai visitatori, tramite apposito modulo di contatto.

Il sito è accompagnato da una social strategy applicata ai canali Facebook e Instagram dedicati, in cui la narrazione valorizza l’identità locale, dandole visibilità nel mondo digitale. Il progetto è completato dallo sviluppo della web app di Around Faenza che sarà successivamente disponibile attraverso dispositivi touchpoint distribuiti sul territorio a sostegno del sistema di informazione e accoglienza turistica locale. L’applicativo fornirà ai visitatori informazioni strategiche al momento del loro soggiorno, con dettagli sulle esperienze e gli eventi disponibili in quel momento.

Il portale è stato realizzato con la partnership dell’agenzia Kumbe Srl e co-finanziato dalla Destinazione Turistica Romagna, nell’ambito del Programma Turistico di Promozione Locale della Regione Emilia-Romagna.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del portale, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha rivolto un saluto alle delegazioni regionali, agli amministratori e ai giornalisti presenti, annunciando una sua prossima visita nel territorio faentino insieme all’assessora regionale Roberta Frisoni. Oltre all’omaggio ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione comunale di Faenza ha voluto donare alla ministra un’agenda “Around Faenza”.