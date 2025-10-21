Romagna Faentina, Alert System per informazioni urgenti: ecco come iscriversi

L’Unione Romagna Faentina ha aggiornato il servizio di Allerta gratuito denominato “Alert System” per tutti i Comuni ad essa aderenti (Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Solarolo) che consente di essere avvisati di un evento di rilevante criticità e/o di protezione civile e per diffondere informazioni urgenti relative a misure di sicurezza pubblica.
I numeri dell’Unione Romagna Faentina e dei Comuni dell’Unione, da salvare per non incorrere nel rischio che siano segnalati dal telefono come spam, dai quali perverranno gli avvisi di allerta, sono i seguenti:
Unione della Romagna Faentina 0546 3823701
Comune di Faenza 0546 3823705
Comune di Brisighella 0546 3823702
Comune di Castel Bolognese 0546 3823704
Comune di Solarolo 0546 3823707
Comune di Riolo Terme 0546 3823706
Comune di Casola Valsenio 0546 3823703