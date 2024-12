“Riparare il presente e preparare il futuro della nostra terra”: il popolo degli alluvionati in piazza sabato 7 dicembre a Faenza

“Chiediamo risposte urgenti a tutti i livelli istituzionali per riparare il presente e preparare il futuro della nostra terra martoriata e delle sue comunità, perché non si può pensare di ricostruire come prima: l’alluvione ha allagato un terzo della pianura romagnola e ha lacerato il nostro Appennino, mettendo in evidenza la necessità di attuare misure più radicali e adatte al cambiamento climatico in atto, fuori da interessi di parte o calcoli elettorali”. Così in una nota il Comitato Borgo Alluvionato di Faenza, che precisa: “Come Rete 360, composta anche da numerose realtà dei territori del ravennate, forlivese e cesenate, rinnoviamo l’invito a scendere in piazza con noi sabato 7 dicembre alle 14.30, trovandoci al Parco Gatti di Faenza e muovendoci in corteo verso piazza del Popolo. Saranno oltre 40 le realtà in piazza dall’Emilia-Romagna per ribadire che è ora di finirla con lo slogan “ten bota” e che è tempo di reagire con la lotta”.

Le richieste

“In particolare - continua la nota - chiediamo: ristori rapidi e congrui per garantire alle persone di risollevarsi; una struttura commissariale adeguata per avviare con urgenza i Piani Speciali di sicurezza e prevenzione idrogeologica; la messa in atto di strategie di prevenzione climatica; l’approvazione di una legge nazionale sulle emergenze e sui disastri; la restituzione ai territori di una propria sfera ecologica, con misure scientificamente sensate il cui peso non venga scaricato ulteriormente sull’ambiente o sulle comunità; il riconoscimento della centralità delle aree appenniniche come punto cruciale per la sicurezza dell’intero territorio; l’informazione, il coinvolgimento e la responsabilizzazione della cittadinanza in tutti i processi di pianificazione territoriale”,

Tutti in piazza