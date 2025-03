Riolo Terme, tutto pronto per “Il piatto verde”, sfida tra gli istituti alberghieri

Sarà un confronto anche tra cucina francese e italiana la trentesima edizione del concorso gastronomico internazionale “Il piatto verde” in programma presso l‘Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo dal 25 al 29 marzo.

A sfidarsi saranno dodici “brigate” di studenti provenienti da prestigiosi istituti alberghieri in Italia e in Francia, da Cannes e Limoges.

Il tema di quest’anno sarà “Elisir di lunga vita” con protagoniste le erbe aromatiche: un viaggio nella botanica commestibile e officinale, tra tradizione e innovazione, alla scoperta dei segreti che questi ingredienti possono offrire, all’insegna della creatività e sostenibilità.

Nelle giornate del “Piatto verde” sono inoltre in programma masterclass con chef stellati presso diverse strutture del territorio aperte anche al pubblico, oltre a seminari e visite didattiche sul territorio di appartenenza dell’istituto di Riolo Terme.

Martedì 25 si apre con una cena presso le cucine della scuola riolese, in occasione della quale gli studenti e i docenti dell’Alberghiero avranno l’onore di lavorare assieme allo chef Enrico Mazzaroni, del ristorante Il Tiglio a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, che preparerà un menù degustazione appositamente studiato per l’occasione, quindi esclusivo ed inedito. Per gli allievi sarà un’opportunità unica e un’esperienza da inserire nei loro curriculum.

Non mancherà al termine (il 28) la cena di gala con premiazione delle scuole che hanno ben figurato nella gara a loro riservata.

“Il piatto verde” è un’occasione unica per scoprire le potenzialità delle erbe aromatiche, ingredienti preziosi per una cucina sana, gustosa e rispettosa dell’ambiente. I concorrenti dovranno cimentarsi con erbe, radici, bacche, semi e fiori, esaltandone le proprietà benefiche in piatti gustosi e originali. Il cuore di questa tradizione è il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, orto botanico in cui vengono coltivate quasi 500 varietà di piante officinali, dove sono previste visite.

Il contest è stato rilanciato nel 2024 dopo tre anni di stasi in seguito al Covid.

Nell’organizzazione è entrata If (Imola Faenza Tourism Company), mentre sono confermati anche i patrocini di Regione Emilia Romagna, Provincia, Comune, Parco regionale dei gessi e una serie di importanti sponsor del settore. L’evento, oltre a rappresentare una vetrina sulla gastronomia italiana e straniera, attraverso le varie interpretazioni del tema da parte degli istituti partecipanti, è anche un crogiuolo di idee per il settore della ristorazione e un volano per il turismo che ama abbinare i luoghi alla buona cucina. F.D.