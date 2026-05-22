Riolo Terme senza acqua e autobotti in azione: “Rottura durante la posa della fibra ottica”

Tutta Riolo Terme è senza acqua, con tecnici di Hera al lavoro. “La rottura - informa Hera in una nota - è stata di nuovo causata da lavori in corso per la posa della fibra ottica. Il pronto intervento Hera si è immediatamente attivato e dalle 14 è sono operative due autobotti nel parcheggio via Tarlombani e in via Einaudi incrocio via Allende”.

In corso un intervento in via Bologna angolo via 11 Aprile a Riolo Terme per una rottura su due condotte che alimentano l’impianto di Riolo Terme e alcune frazioni comunali. Il disservizio riguarda in modo integrale l’abitato di Riolo Terme e le frazioni di Cuffiano, Mazzolano e Monte Ghebbio. Sono possibili cali di pressione anche in altre località limitrofe.

Le squadre tecniche di Hera sono operative sul posto dalla mattina di oggi: una volta completati gli scavi, si potranno valutare i tempi di riparazione.