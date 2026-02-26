Riolo Terme, Frogstock 2026: si parte con Joan Thiele

Si accendono i riflettori su Frogstock 2026: dal 19 al 22 agosto il Parco Fluviale di Riolo Terme ospiterà una nuova edizione del festival. Ad inaugurare la line-up sarà Joan Thiele, tra le voci più originali del panorama musicale italiano, protagonista della serata di giovedì 20

agosto.

Dopo un 2025 che l’ha vista protagonista assoluta dal vivo, con un tour estivo e invernale accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, Joan Thiele torna sul palco portando l’universo sonoro di JOANITA, l’album pubblicato il 21 febbraio 2025 per Sony Music/Numero Uno e definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia.

Il suo percorso intreccia R&B, soul e suggestioni jazz con un forte immaginario cinematografico, ispirato alle colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. Una cifra stilistica che, a partire dall’EP Operazione Oro, ha costruito un’identità sonora riconoscibile e personale. Il brano Eco, presentato al Festival di Sanremo e scritto dalla stessa artista, è un invito ad affrontare le proprie paure e difendere le proprie idee. Un cammino che le è valso riconoscimenti come il premio Songwriter of the Year di Billboard e

Artista dell’Anno di Rockol, consolidando la sua posizione tra le voci più innovative della scena musicale italiana contemporanea.