Riolo Terme, approvato progetto per realizzare nuovo ponte Bailey sul Senio

E’ stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte di tipo Bailey sul Senio prima danneggiato e poi letteralmente divelto dagli eventi alluvionali del 2023 e 2024, in località Isola.

La delibera del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina è stata pubblicata sull’Albo pretorio e contiene un quadro economico di spesa di 350mila euro, finanziati dall’Ordinanza n.19/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il ponte avrà le stesse caratteristiche del precedente, che era anch’esso di tipo Bailey, e sorgerà nella medesima posizione con arcata unica a una corsia, a collegare da sponda a sponda i due lati del fiume per una lunghezza di 40 metri. La costruzione è stata affidata alla ditta Janson Bridging Italia, la stessa del ponte “provvisorio” sul Lamone a Faenza.

Nel caso di Riolo Terme il manufatto sarà però definitivo. La posa in opera prevede la costruzione di nuovi appoggi su entrambe le sponde e il rinforzo dell’alveo con grossi massi a protezione delle erosioni che nel tratto considerato sono diffuse. L’area del cantiere è già predisposta. Il “relitto “ del vecchio ponte è stato infatti rimosso, dopo essere rimasto adagiato per qualche tempo, internamente alla riva sinistra del fiume. Fino a prima degli eventi calamitosi il vecchio manufatto era uno degli ultimi ponti Bailey esistenti nel territorio: fu eretto dopo la guerra per collegare Isola a Crivellari, il borgo famoso per le sue vecchie case in gesso, attrazione turistica ai margini del Parco regionale, patrimonio Unesco. Ora per andare alla borgata Crivellari si deve passare per via Rioferrato, e da qui costeggiando i laghetti azzurri della pesca si percorre la strada in fregio alla riva destra del Senio: un allungamento di quasi 5 chilometri.

Si tratta quindi di un ripristino di grande valore storico e turistico, oltre che indispensabile per il traffico locale, soprattutto per gli agricoltori che lo utilizzano per raggiungere i terreni oltre fiume. Oltretutto prima della catastrofe le guide turistiche lo segnalavano come attrazione a testimonianza della guerra, sulla Linea Gotica: un aspetto questo che resterà invariato, avendo il nuovo ponte le stesse fattezze.

Nel tratto tra il ponte Bailey e Riolo Terme il fiume si è molto allargato e sono evidenti numerose erosioni interne. Ma molti hanno anche notato un’ingente quantità di immondizia, soprattutto plastica, appesa a fronde e arbusti, portata dalle varie piene. Oltre ad evidenziare la furia del fiume, restituiscono un panorama poco gradevole.

Gli accumuli di detriti inquinanti sono stati segnalati anche nel dossier elaborato dagli “Amici del Fiume Senio” che hanno proposto il coinvolgimento di altre associazioni ambientaliste per un’operazione di pulizia. Pulizia che però non sarebbe così semplice, vista la pendenza delle scarpate a stretto contatto con l’acqua.