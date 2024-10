Riolo Terme, alla Rocca misteri, intrighi e magie

Il mese di ottobre si preannuncia ricco di emozioni e sorprese alla Rocca di Riolo Terme, con una serie di eventi che sapranno coinvolgere adulti e bambini, trasportandoli in un mondo sospeso tra storia, antiche leggende e divertimento.

Il primo appuntamento, stasera alle 21, sarà con “Delitto al Castello”, dove i partecipanti verranno catapultati in una trama di inganni e colpi di scena, in un intrigante gioco di ruolo che si svolge tra le sale del castello. Ogni personaggio, con la sua storia e i suoi segreti, dovrà interagire con gli altri commensali per svelare l’identità dell’assassino, il tutto accompagnato da una cena in collaborazione con il Torrino Wine Bar.

Le domeniche di ottobre saranno dedicate alla storia più oscura e affascinante con “Contro li Malefizi et li Demoni”, una visita guidata che vede protagonista una superstiziosa Caterina Sforza. Tra ricette magiche e riti medievali, il pubblico verrà trasportato nelle credenze dell’epoca, scoprendo i metodi bizzarri utilizzati per curare mal d’amore, scacciare demoni e pensieri maligni.

Per gli amanti della musica, venerdì 11 ottobre torna “Candle Castle Night”: le sale della Rocca si illumineranno di fiammelle tremolanti per un concerto a lume di candela. Prima dell’evento, Caterina Sforza in persona guiderà i presenti in un’affascinante visita notturna del castello.

La notte di sabato 12 ottobre, dalle 20.30, sarà dedicata a tutta la famiglia con “Occhio al Fantasma”: una visita al buio alla scoperta dei leggendari fantasmi che, secondo la tradizione, abitano la Rocca di Riolo. Armati di torce e tanto coraggio, i partecipanti vivranno un’avventura ricca di scoperte, seguita da una caccia al tesoro fantasmagorica, in cui i più astuti si contenderanno il titolo di “Acchiappa-fantasmi” della Rocca.

Il mistero continuerà sabato 19 ottobre con “Rocca Escape - Maledetta”, un’appassionante escape room per adulti, dove i partecipanti dovranno sfidare il tempo e gli enigmi per uscire dalle oscure sale del mastio.

La magia di Halloween comincerà in anticipo con l’appuntamento speciale del 26 ottobre, “Notte al Castello - Halloween Edition”: una notte intera per bambini e ragazzi coraggiosi da trascorrere tra le mura della Rocca, tra letture animate, laboratori, giochi e cacce al tesoro. I più giovani vivranno l’emozione di una merenda a mezzanotte e una colazione nella Rocca.

Infine, nella notte più attesa dell’anno, giovedì 31 ottobre, la Rocca si trasformerà in un teatro di paura con “Il Castello degli Orrori”, una visita-spettacolo carica di tensione, tra ombre inquietanti e presenze sinistre, e per i più piccoli “Junior Rocca Escape”, una divertente escape room a tema, in cui bambini e famiglie dovranno affrontare indovinelli e sfide per sfuggire alla strega del castello. I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo. Per maggiori informazioni: 335 1209933 - 0546 77450. M.S.