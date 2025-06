Riolo Terme: al via i lavori di modernizzazione dell’ufficio postale

Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Riolo Terme, situato in via Gramsci 2. Gli interventi, che inizieranno oggi, martedì 24 giugno, hanno l’obiettivo di elevare gli standard qualitativi dei servizi offerti e migliorare l’esperienza di accoglienza per i cittadini.

Servizio alternativo durante i lavori

Durante il periodo di ristrutturazione, a partire da venerdì 27 giugno, sarà attivo un ufficio postale temporaneo allestito in un container presso lo stesso indirizzo. La struttura provvisoria garantirà continuità di servizio con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 08:20 - 13:35

Sabato: 08:20 - 12:35

I cittadini potranno inoltre utilizzare l’ATM Postamat disponibile dalle 07:00 alle 22:00.

Il progetto Polis per la digitalizzazione territoriale

L’ufficio postale di Riolo Terme rientra nel programma “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, un’iniziativa che coinvolge complessivamente 14 uffici nella provincia di Ravenna. Il progetto, istituito dal Decreto Legge 59/2021, beneficia di un finanziamento di 800 milioni di euro attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L’iniziativa rappresenta una strategia innovativa che va controcorrente rispetto al fenomeno di spopolamento delle aree interne. Poste Italiane punta infatti a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale attraverso la riqualificazione di 7.000 uffici postali distribuiti nei piccoli comuni italiani, incluso quello di Riolo Terme.

Una nuova visione per i servizi di prossimità

L’obiettivo è ridurre il divario infrastrutturale esistente tra i grandi centri urbani di pianura e le comunità delle aree interne e appenniniche, garantendo servizi essenziali a tutti i cittadini. Una volta completati i lavori, l’ufficio postale di Riolo Terme si trasformerà in uno Sportello Unico digitale di prossimità, offrendo un accesso semplificato e rapido ai servizi della Pubblica Amministrazione. La struttura rinnovata presenterà un ambiente più moderno e accogliente, pensato per rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più digitale.