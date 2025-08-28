Riolo, sabato un’intera giornata alle Terme dedicata alla salute dei bambini

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, alle Terme di Riolo si propone un’iniziativa che unisce prevenzione sanitaria e momenti di svago dedicati ai più piccoli. Sabato 30 agosto si terrà il “Back to School”, una giornata gratuita rivolta alle famiglie per avviare un percorso di cure termali pediatriche, un’occasione preziosa per preparare i bambini alla stagione invernale con più energia e meno disturbi.

Il periodo prima della ripresa della scuola è indicato per dedicare attenzione alla salute dei bambini, spesso esposti a raffreddori e infezioni respiratorie. Le Terme di Riolo offrono trattamenti specifici, non invasivi, basati sulle acque minerali Breta e Salsoiodica, certificate dal Ministero della Salute. Queste cure inalatorie, di 15-20 minuti al giorno per dodici giorni, rafforzano le difese immunitarie e riducono le assenze scolastiche legate a malesseri respiratori.

Dalle 8 alle 12 si potranno effettuare visite pediatriche di accettazione, necessarie per avviare il ciclo di cure, presentando l’impegnativa del medico. L’evento offre inoltre un piccolo omaggio a tutti i bambini che inizieranno il trattamento.

Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento con baby dance, spettacoli di burattini, giochi con bolle di sapone e la presenza speciale di Anna Sole Dalmonte, vincitrice dello Zecchino d’Oro 2024, che si esibirà dal vivo. La giornata si concluderà, se il meteo lo permetterà, con la proiezione sotto le stelle del film “Madagascar”.

Una attenzione costante

L’attenzione verso i bambini è una costante per le Terme di Riolo, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa dell’afflusso pediatrico: +30% nel 2024 rispetto al 2023, con una stima di +35% in due anni nella fascia 0-12 anni. Il responsabile marketing Emanuele Salvatori sottolinea come la struttura offra un’esperienza completa di benessere, costruita attorno alle esigenze dei bambini. «Lo staff accoglie i piccoli pazienti con grande attenzione, chiamandoli per nome e dedicando spazi pensati per loro», spiega Salvatori.

Questa filosofia si concretizza anche nel centro estivo termale gratuito, organizzato fino al 9 settembre con l’associazione ViVilpaese, che permette ai genitori di usufruire dei trattamenti mentre i bambini partecipano ad attività ludiche in un ambiente protetto. A breve partirà anche un gemellaggio con il centro estivo di Solarolo, con giornate speciali in piscina.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie un’opportunità concreta per affrontare al meglio l’inverno, con meno malattie e più benessere. “Back to School” è un invito a prendersi cura dei più piccoli unendo cure termali e momenti di svago. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito delle Terme di Riolo o contattare la struttura tramite WhatsApp al 338 2246102 o via email info@termediriolo.it.