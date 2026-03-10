Riolo, la Cooperativa Trasporti vince premio nazionale “Film Impresa”

La Valle del Senio e tutta la collina della Romagna Faentina conquistano il cuore del cinema d’impresa nazionale. Si è conclusa al Cinema Quattro Fontane di Roma la quarta edizione del Premio “Film Impresa”, l’iniziativa ideata da Unindustria che celebra le migliori produzioni audiovisive aziendali italiane. Ha prevalso la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme.

L’opera, diretta dal regista Riccardo Calamandrei, è stata selezionata tra oltre 200 candidature nazionali provenienti da tutta Italia, in una competizione che ha visto, protagoniste e premiate fra le altre, grandi realtà come Pininfarina, Enel ed Hermès.

La giuria, presieduta da Sergio Castellitto e composta da personalità illustri del mondo del cinema e dell’impresa tra cui Lino Guanciale, Ludovica Rampoldi ed Elisabetta Olmi, ha paragonato l’opera ai grandi maestri del cinema italiano: «Per il cinema cui si ispira, fatto soprattutto di facce e gente comuni, come nella nostra migliore tradizione, dal neorealismo a Pasolini a Olmi, per il gusto del paesaggio, che diventa personaggio, con i quali costruisce un road movie per celebrare 80 anni di una impresa».

Il premio è stato consegnato da Maria Raffaella Caprioglio (presidente di Umana) e ritirato da una delegazione che rappresenta tutta l’anima della Cooperativa di Riolo Terme: «È per noi un onore essere qui oggi. Abbiamo voluto raccontare un mosaico di storie autentiche che hanno costruito questi 80 anni di cooperativa e far riflettere sul valore della nostra impresa, della nostra comunità e del nostro lavoro, che quotidianamente mette in strada un servizio pubblico per connettere persone e i territori.»

Sul palco il direttore Davide Missiroli e il presidente Loris Tognolo, insieme al regista Riccardo Calamandrei e al direttore della fotografia Stefano Poggi.

Il successo della Cooperativa può ora raddoppiare. È ufficialmente aperto il voto popolare online. C’è tempo fino al 31 marzo per sostenere “Il viaggio è appena iniziato” e aiutarlo a vincere il Premio della Giuria Popolare. Da Riolo si invita perciò tutti i cittadini, i soci e gli amici del territorio a «guardare il cortometraggio e a sostenerlo, se piace, con il proprio voto».