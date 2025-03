Riolo, inaugurato il defibrillatore al Parco delle Terme

RIOLO TERME. Si è tenuta presso la Sala Murri del Grand Hotel Terme di Riolo Terme la cerimonia di inaugurazione del nuovo Defibrillatore Automatico Esterno (DAE), uno strumento salvavita che sarà a disposizione di cittadini e turisti. Il dispositivo, installato nel Parco delle Terme, è geolocalizzato sui sistemi di pubblica assistenza, per essere individuato rapidamente in caso di emergenza. Ad aprire la cerimonia è stato Corrado Della Vista, amministratore delegato della società del Grand Hotel, che ha accolto i presenti con parole di ringraziamento per la calorosa accoglienza ricevuta dalla comunità di Riolo Terme. Corrado Della Vista ha sottolineato come, da quando è subentrato nella gestione del Grand Hotel un anno fa, abbia sentito forte il supporto e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale, della cittadinanza e del gruppo Padusa SPA, esprimendo gratitudine per la fiducia ricevuta. «Per questo motivo ho ritenuto fondamentale e importante ricambiare con un piccolo gesto», ha dichiarato, spiegando la scelta di donare il DAE alla comunità, un’azione concreta per il bene pubblico. Ha poi raccontato delle numerose iniziative solidali che organizza nella sua città natale, Rimini, come le cene solidali itineranti che nell’ultimo anno hanno permesso di distribuire fino a 4.000 pasti alle famiglie in difficoltà. «Sono tanti gesti e tante situazioni che ci rendono felici e orgogliosi di fare quest’attività», ha aggiunto.

L’assessore Davide Marani ha espresso gratitudine verso gli organizzatori e i volontari per il loro costante impegno sul territorio e ha sottolineato la forte partecipazione ai corsi formativi in programma nei giorni successivi.