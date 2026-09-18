Riolo, crolla il pavimento sotto la doccia: donna precipita da un piano all’altro

Era sotto la doccia quando il pavimento ha ceduto improvvisamente, facendola precipitare da un piano all’altro della sua abitazione. È successo nella serata di mercoledì in un edificio del centro storico di Riolo Terme.

Il cedimento ha interessato il pavimento del bagno, dove il piatto doccia è sprofondato in una voragine che si è aperta sotto la struttura. All’origine del dissesto potrebbero esserci, secondo i primi accertamenti, infiltrazioni d’acqua che avrebbero compromesso nel tempo il pavimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 e alla polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina. La donna è stata sottoposta agli accertamenti sanitari e, secondo quanto riferito dalla polizia locale, non avrebbe riportato conseguenze gravi nonostante la caduta.

Più rilevanti, invece, i problemi provocati all’abitazione. I tecnici hanno dichiarato l’immobile inagibile e la residente dovrà trovare una sistemazione temporanea alternativa fino al completamento degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, vigili del fuoco e volontari si sono occupati anche dei tre animali domestici presenti nell’appartamento: due gatti e una tartaruga. Gli animali sono stati recuperati e affidati temporaneamente, in attesa che l’abitazione possa tornare nuovamente accessibile.