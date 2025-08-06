Riolo. Addio ad Andrea Tabanelli, storico proprietario delle Terme

Faenza
  • 06 agosto 2025
Andrea Tabanelli aveva 92 anni
E’ morto Andrea Tabanelli, storico proprietario delle Terme, prima della famiglia Pasotti, in un periodo in cui lo stabilimento consolidò la sua qualità, in un territorio dove la natura è stata generosa a riporre salubri e preziosi doni. Tabanelli aveva 92 anni e fu capace di mantenere salda la fama e la tradizione delle Terme, che fin dalla fondazione nel 1877 hanno coinvolto personaggi famosi come il poeta Lord Byron, i principi Bonaparte, Gioacchino Murat, Pellegrino Artusi, Giosuè Carducci. E in epoca più recente una sfilza di personaggi dello sport e dello spettacolo che Tabanelli conosceva personalmente. Domani sera nella chiesa di San Giovanni Battista alle ore 20 vi sarà la recitazione del Rosario, mentre per i funerali sarà rispettata la volontà della famiglia di svolgerli in forma privata, fuori Riolo Terme. F.D.

