Ravenna, “Energia Romagna” fa tappa a Bagnacavallo e Faenza dopo il pieno di adesioni nel capoluogo

Faenza
  • 14 novembre 2026
Ravenna, “Energia Romagna” fa tappa a Bagnacavallo e Faenza dopo il pieno di adesioni nel capoluogo

Prosegue in provincia di Ravenna il tour di presentazione di “Energia Romagna”, la rete delle comunità energetiche promossa da Legacoop Romagna con il contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Dopo l’ottima partecipazione registrata nei giorni scorsi nel capoluogo bizantino, gli incontri informativi gratuiti arrivano ora a Bagnacavallo e Faenza: lunedì 16 novembre alle 18 l’appuntamento è alla Sala Palazzo Vecchio in piazza della Libertà a Bagnacavallo, mentre martedì 17, sempre alle 18, ci si sposta alla Cooperativa Zerocerchio in viale delle Ceramiche a Faenza. Il calendario proseguirà poi lunedì 23 novembre alla Rocca di Lugo e martedì 1° dicembre alla biblioteca di Russi.

Durante le serate, arricchite da un approfondimento sulla mobilità elettrica insieme a Futuro Verde Aps, vengono illustrate le modalità per aderire e raccogliere le iscrizioni. Entrare in una comunità energetica non richiede di cambiare fornitore né di possedere pannelli fotovoltaici: quando nella stessa area i consumi dei soci coincidono con la produzione rinnovabile, il Gse riconosce un incentivo ventennale da redistribuire tra gli iscritti e il territorio. Sul portale energiaromagna.it è inoltre possibile verificare subito la disponibilità nella propria zona inserendo l’indirizzo di casa o dell’azienda.

Sul fronte operativo, a Faenza la comunità “Faentina” è già attiva con posti disponibili per le imprese e adesioni aperte per le famiglie, mentre il centro di Bagnacavallo rientra nelle “Terre del Lughese” - dove i primi impianti entreranno in funzione entro fine anno - e una parte del territorio ricade nelle già attive “Terre del Senio”, che cercano nuovi produttori per ampliare la platea. A livello romagnolo, al 13 novembre si contano nove comunità attive su 44 per un totale di 452 utenze collegate, con una potenza destinata a decuplicarsi entro il 2027 e un risparmio già stimato in circa 210 tonnellate di anidride carbonica.

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