Ravenna, aggressione a colpi di arma da fuoco a Castel Bolognese. Arrestato un 49enne, il ferito colpito di striscio dai proiettili

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia per un’aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta all’alba a Castel Bolognese, in prossimità di un locale notturno. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che il ferito fosse appena uscito dal night quando è stato affrontato dal 49enne che, nel corso della discussione, a un certo punto ha estratto una pistola esplodendo alcuni colpi, due dei quali hanno raggiunto la vittima di striscio. E’ stato lo stesso ferito a disarmare l’aggressore. Sul posto oltre al 118 è intervenuta la Polizia scientifica e la Squadra mobile. Recuperata l’arma. Sull’accaduto sono in corso indagini per ricostruire i motivi del gesto.

Diverbio tra stranieri

La situazione è degenerata al culmine di un litigio tra stranieri: il 49enne ha estratto una pistola ed esplodeva tre/quattro colpi verso l’alro uomo colpendolo di striscio. L’arma, abbandonata sul posto e sequestrata dai poliziotti, risultava essere una pistola semiautomatica calibro 9x21 già denunciata quale oggetto di furto.

Le immediate indagini e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, permettevano di individuare il presunto responsabile che veniva rintracciato presso la sua abitazione ubicata nel forese faentino. Accompagnato presso gli uffici di Polizia, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma e ricettazione; successivamente veniva condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna.