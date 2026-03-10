Progettare e sviluppare un videogioco, iniziative per i giovani del Faentino

Faenza
  • 10 marzo 2026
“Gamecraft” farà tappa domani a Faenza, ospitato dalla Biblioteca Comunale Manfrediana, dalle 14.30 alle 17.30. Il laboratorio, promosso dall’Atuss dell’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dei “Laboratori urbani digitali”, è dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e propone un’esperienza pratica di progettazione e sviluppo di un videogioco.

Un’occasione per avvicinarsi alla cultura digitale in modo consapevole e creativo, sviluppando competenze trasversali sempre più importanti nel percorso formativo delle nuove generazioni. Il progetto è finanziato dal Programma Regionale Fesr della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e Ser.In.Ar.

Le iscrizioni sono già aperte e online sul sito dedicato ai Laboratori Digitali: www.digup.it Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Romagna Faentina.

Brisighella

Un altro appuntamento con il laboratorio “Gamecraft” è in calendario a Brisighella, presso la Biblioteca Comunale “Carlo Pasini”, oggi dalle ore 14.30 alle 17.30 .

Durante le tre ore di laboratorio, i partecipanti potranno ideare e realizzare un videogioco, allenando capacità fondamentali come lavoro di squadra, problem solving e pensiero critico, accompagnati da professionisti del settore.

Anche in questo caso le iscrizioni sono già aperte e online sul sito dedicato ai Laboratori Digitali: www.digup.it Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Romagna Faentina.

Riolo e Castel Bolognese

I laboratori si stanno svolgendo in maniera itinerante nel territorio dell’Unione, sempre allo stesso orario, dalle 14:30 alle 17:30. Altri appuntamenti sono in calendario il 19 marzo a Riolo Terme, presso la Rocca di Riolo e a Castel Bolognese, presso la Biblioteca Comunale “Dal Pane” il 1° aprile.

