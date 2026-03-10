Progettare e sviluppare un videogioco, iniziative per i giovani del Faentino

“Gamecraft” farà tappa domani a Faenza, ospitato dalla Biblioteca Comunale Manfrediana, dalle 14.30 alle 17.30. Il laboratorio, promosso dall’Atuss dell’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dei “Laboratori urbani digitali”, è dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni e propone un’esperienza pratica di progettazione e sviluppo di un videogioco.

Un’occasione per avvicinarsi alla cultura digitale in modo consapevole e creativo, sviluppando competenze trasversali sempre più importanti nel percorso formativo delle nuove generazioni. Il progetto è finanziato dal Programma Regionale Fesr della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna e Ser.In.Ar.

Le iscrizioni sono già aperte e online sul sito dedicato ai Laboratori Digitali: www.digup.it Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Romagna Faentina.