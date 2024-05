Per la ceramica nuovi accordi tra Faenza e la Cina

E’ stato sottoscritto un nuovo importante accordo di collaborazione tra l’Associazione italiana città della ceramica, rappresentata dal presidente Massimo Isola, e l’Associazione del popolo cinese per l’amicizia con l’estero. L’accordo rappresenta un completamento della missione svolta da una delegazione dell’Aicc a marzo di quest’anno, guidata dal vicepresidente e sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, e coordinata dal direttore Aicc, Giuseppe Olmeti, nel corso della quale sono stati rinnovati i progetti esistenti e avviato nuovi accordi, con le città cinesi di Fuping, per la ripresa dei workshop di artisti e artigiani italiani presso il Fuping pottery art village che hanno permesso la realizzazione di alcune mostre itinerante come “Ritorno a Fuping”, molto apprezzata nell’ultima edizione di “Made in Italy”, e con la città Jingdezhen, con la quale l’Associazione italiana città della ceramica ha siglato un accordo per organizzare docenze in Cina di maestri ceramisti italiani e di ospitare, in Italia, gruppi di visitatori presso le città della ceramica.

In quell’occasione, ruolo fondamentale era stato svolto dall’ Associazione del popolo cinese per l’amicizia con l’estero, importante organizzazione del ministero degli Esteri cinese con decine di migliaia di dipendenti in tutta la nazione, rappresentata in Italia da Giuseppe Zhu, che aveva permesso alla delegazione importanti nuovi rapporti e l’ideazione di nuove ipotesi di lavoro in campo culturale che, con la firma della convenzione, troveranno concreta attivazione.

In estrema sintesi, l’accordo siglato nella cornice del Mic di Faenza, stabilisce la sottoscrizione di collaborazioni tra l’Associazione popolare cinese per l’amicizia con l’estero e l’Associazione italiana città della ceramica per visite di delegazioni, organizzazione di eventi comuni, scambi culturali tra le città cinesi e italiane nell’ottica di uno sviluppo di entrambe le parti.

Tra gli intenti reciproci anche il rafforzamento della comunicazione, la condivisione delle esperienze comuni e lo svolgimento delle attività come il dialogo tra città storiche e culturali cinesi e italiane a tutti i livelli e in varie forme, per aumentare, oltre gli scambi culturali, anche l’approfondimento della comprensione reciproca e l’amicizia tra i due popoli. La delegazione dell’Associazione del popolo cinese per l’amicizia con l’estero che ha fatto visita a Faenza era composta da Li Xikui (vicepresident of Chinese people’s association for friendship with foreign countries), Zhu Dan (director general of cultural exchange dept.), Gan Qianyi (deputy director), Wu Yuxuan (staff), Mu Yu (staff) e Giuseppe Zhu (Associazione Cina Italia di Shanghai).