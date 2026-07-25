Patenti facili, pellet e pneumatici mai arrivati: smascherate tre truffe online nel Faentino

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Faenza per contrastare i reati contro il patrimonio. Un’attività di prevenzione e repressione che, tra il 23 e il 24 luglio, ha portato i militari delle Stazioni locali a chiudere tre indagini sul fronte delle frodi informatiche, facendo scattare la denuncia a piede libero nei confronti di altrettante persone. Il copione, purtroppo, è quello tristemente noto degli inganni sul web, declinato però in tre modalità differenti: dalla falsa promessa di ottenere la patente senza sforzo, fino alla vendita “fantasma” di materiale da riscaldamento e ricambi per mezzi agricoli.