Parte “Faenza cabaret”, il contest nazionale di teatro comico dedicato ad Alberto Sordi

Si apre lunedì, presso il circolo “I Fiori”. il sipario sulla 21^ edizione di “Faenza cabaret”, il concorso nazionale riservato ai comici emergenti, dedicato ad Alberto Sordi, maestro di cinema e teatro.

Il contest, diventato uno degli appuntamenti invernali più apprezzato dai faentini, vedrà per tre serate (sempre di lunedì) la sala Kiss ospitare ed esibirsi i concorrenti preselezionati, alla ricerca di un pass nella finale in programma il 17 febbraio al teatro Masini.

«Il concorso – ha dichiarato il sindaco Massimo Isola – da oltre due decenni rappresenta un punto di riferimento per la comicità italiana, valorizzando i talenti e offrendo al pubblico un’opportunità unica di scoprire nuove promesse. Fin dal 2004 contribuisce a consolidare il nome di Faenza nel panorama culturale nazionale. Il “Premio Alberto Sordi” è anche un momento di aggregazione e confronto in cui artisti e pubblico si incontrano per condividere emozioni e risate».

In ciascuna delle tre serate sarà scelto un finalista e altri tre potranno rientrare con il ripescaggio al termine della fase selettiva.

«Anche quest’anno – spiega il patron del contest, Pasquale Di Camillo - non è stato facile decidere i 24 candidati che prenderanno parte alle fasi eliminatorie: sono state oltre sessanta le richieste pervenute da tutta Italia con allegati video, curriculum e dati personali. Il livello è molto alto».

Sono tanti i cabarettisti che negli anni passati sono poi approdati ad importanti carriere televisive o nei teatri, perciò il premio è particolarmente ambito e funziona anche come trampolino di lancio per la carriera nel settore.

Tra i finalisti ci sono stati nomi oggi ricorrenti sulle maggiori reti nazionali, uno su tutti è Max Angioni, oggi in tv a condurre Le Iene.

La revisione al regolamento che ammette direttamente alla finale un solo concorrente a serata, anziché due è dello scorso anno: «Infatti - afferma Di Camillo - si può verificare che vi siano più comici meritevoli concentrati in un’unica serata, perciò dopo averne scelti 3, gli altri rientreranno tutti in gioco».

Il concorso si distingue per la varietà dei generi presentati: dal monologo alla satira, dagli sketch di coppia alle gag dialettali, dalle maschere caratteriali alle barzellette, dalla comicità magica a quella circense. In particolare considerazione, da parte di una qualificata giuria che in parte seguirà tutte le fasi, sono tenute le innovazioni, le nuove battute, la creatività, oltre ovviamente alla recitazione teatrale, ai tempi comici e alla presenza scenica. Una novità sarà il cambio della guardia alla conduzione. Dopo anni di affidamento alla coppia Giovanni D’Angella e Penelope Landini, stavolta a presentare ci sarà Loris Sodano, già animatore di serate di cabaret in rassegne sulla Riviera. L’ospite comico della prima serata sarà Andrea Vasumi. F.D.