Parcheggi a Faenza, già operativi i primi nuovi parcometri

A Faenza sono già operativi una parte dei nuovi parcometri installati in città nell’ambito del piano di ammodernamento del servizio di sosta. La sostituzione della prima tranche di venti dispositivi, avviata lunedì 20 luglio è stata conclusa il giorno successivo. L’intervento rientra nel nuovo contratto di gestione del servizio affidato dal Comune di Faenza ad Abaco, in vigore dal 1° luglio e con scadenza al 31 dicembre 2027. I nuovi dispositivi si sono aggiunti ai nove parcometri già dotati di POS presenti in città, portando a ventinove il numero complessivo delle colonnine abilitate al pagamento con carte bancarie. I nuovi parcometri consentono il pagamento tramite carte bancarie e circuiti POS e sono dotati di tastiera illuminata, una soluzione che migliora l’utilizzo anche nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione.

La prima fase dell’intervento ha interessato piazza 2 Giugno, viale Baccarini, il parcheggio di via Cavour e la stessa via Cavour. Nelle prossime settimane il cronoprogramma proseguirà con le installazioni nella controstrada di viale delle Ceramiche, in via Fiera, piazza Martiri della Libertà (piazza delle Erbe), corso Matteotti, corso Mazzini, via Mura Mittarelli, via Mura Torelli, via Naviglio, largo del Portello, piazza Ricci, via San Giuliano, corso Saffi e piazza San Francesco. La sostituzione dei restanti dispositivi proseguirà progressivamente dopo l’estate per concludersi entro la metà di ottobre.

Con il completamento della seconda fase tutti i parcometri saranno dotati di POS, tastiera illuminata e della tecnologia necessaria per il pagamento tramite QR Code PagoPA. Le nuove colonnine, caratterizzate anche da un design rinnovato, saranno inoltre predisposte per una personalizzazione grafica ispirata alla città di Faenza, che verrà realizzata nella successiva fase di sostituzione dei dispositivi.

Dal 3 agosto sarà inoltre possibile pagare la sosta tramite le applicazioni MooneyGo, ParkingMyCar e Telepass, ampliando ulteriormente le modalità di pagamento digitale a disposizione degli automobilisti.