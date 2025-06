Palio, il rione Rosso vince il Trofeo della Botte, la sfida più sentita

A inebriarsi di dolce Albana, contenuta nella botte da 50 litri, il più ambito dei trofei nel Torneo delle bandiere, sono i rionali del Rosso. La vittoria è arrivata domenica sera grazie alla coppia di alfieri, Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba, accompagnati dal tamburino Luca Linguerri, pure lui vincitore nella sua specialità. Il successo mancava dal 2011 e certo il rione di Porta Imolese non partiva da favorito. L’esercizio presentato è stato premiato dai giudici della Fisb: seppure con qualche imprecisione (una bandiera acciuffata per il vessillo anziché per il manico), alla fine è risultato il migliore. In una serata no sono incappati gli sbandieratori del Nero, Enrico Emiliani e Francesco Santandrea, campioni uscenti e superati anche dal rione Verde, giunto secondo con i fratelli Massimiliano e Filippo Rossi. Al quarto posto si è piazzato il rione Giallo (Kevin Liverani e Federico Locatelli), mentre ultimi sono arrivati gli alfieri del Borgo Durbecco, Alessio Buzzi e Nicolas Gorini. Per il rione di Porta Imolese si tratta della sesta vittoria otte uta nella specialità a partire dal primo anno di svolgimento (1964).

Il giuramento dei cavalieri

A preludio delle sfide si è svolto il giuramento dei cavalieri in lizza nella giostra del Palio del Niballo di domenica prossima. Ha partecipato anche Luca Innocenzi, fresco vincitore, sabato, della Quintana di Foligno, e che sarà in pista a Faenza a difendere i colori del Borgo Durbecco: ha giurato per ultimo, seguendo il copione che prevede una sequenza stilata secondo il piazzamento ottenuto nell’anno precedente. Il primo a recitare la formula è stato infatti Marco Diafaldi (Verde), seguito da Matteo Tabanelli (Nero), Gertian “Gege” Cela (Giallo) e Matteo Rivola (Rosso).

Apoteosi in via Campidori

In visibilio il popolo Rosso con standing ovation, delirio collettivo e scene di autentica commozione. I rionali hanno abbracciato a lungo la botte di vino prima di portarla nella sede rionale e distribuire a tutti il contenuto. Con cori e inni gli ultras hanno dato vita a una emozionante festa: gioia e felicità incontenibili si sono confusi perfino col pianto. Il capo rione Gianluca Maiardi è stato un gran motivatore: al momento della premiazione ha schiaffeggiato dalla gioia Francesco Palomba: «Ce l’hai fatta, ce l’hai fatta, hai visto che ce l’hai fatta!», gli ha urlato sul palco . Rampino che aveva perso la gara del singolo si è goduto la riscossa.

Classifiche