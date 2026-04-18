Nuovi computer per gli studenti faentini

Educare all’uso consapevole, promuovere un atteggiamento attento e serio alla tecnologia, conoscere le opportunità e i rischi di un pc. Questi alcuni dei temi a cui la scuola Marri-S.Umiltà educa e che, oggi, riuscirà a fare con maggiore facilità grazie a un importante gesto di sostegno concreto da La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, che ha donato 20 nuovi computer destinati al laboratorio di informatica della scuola S. Umiltà. L’iniziativa ha visto un momento di incontro fra Giovanna Randi, presidente Fondazione Marri-S.Umiltà, il prof. Luca Cavallari, coordinatore didattico, la prof. Silvia Gaudenzi, coordinatrice primaria, ed Enrico Ricci, capo area territoriale di Faenza de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese.

I nuovi dispositivi andranno ad arricchire un laboratorio già altamente qualificato, utilizzato quotidianamente dagli studenti della scuola primaria e secondaria per attività didattiche curricolari e progetti educativi innovativi. Un investimento che rafforza ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, favorendo lo sviluppo delle competenze digitali e un utilizzo consapevole delle tecnologie. La donazione rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare il più ampio impegno della scuola nell’ambito dell’innovazione didattica e della formazione delle nuove generazioni. Attraverso un’offerta educativa che integra competenze digitali, approcci laboratoriali e attenzione alla crescita personale, la scuola Marri-S.Umiltà si propone come punto di riferimento per le famiglie del territorio. In questo senso, la collaborazione con realtà come la Bcc Ravennate Forlivese e Imolese assume un significato ancora più rilevante: non solo supporto concreto alle infrastrutture, ma contributo attivo a un progetto educativo condiviso, capace di coinvolgere una comunità ampia e articolata.

«Questo è un modo concreto e immediato di farsi vicino ai ragazzi e al territorio - dice Cavallari -. Non isolarsi, essere connessi al territorio, collaborare con le aziende e sviluppare sinergie per i nostri giovani è uno degli aspetti fondamentali della nostra scuola. Oggi più che mai, educare è una responsabilità condivisa».

«Uno dei valori fondanti della nostra Banca – sottolinea Ricci – è rappresentato dal sostegno al territorio e alle famiglie. La collaborazione nata da tempo con la scuola Marri S.-Umiltà è testimonianza del valore che la nostra Bcc attribuisce alla crescita culturale dei nostri ragazzi».

La donazione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e realtà del territorio, confermando l’importanza di costruire alleanze educative capaci di generare valore per le nuove generazioni.