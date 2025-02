Nel Faentino guasti a ripetizione a telefonia e internet, chiesti interventi

In un mondo dove tutto ruota intorno al web, se le connessioni non funzionano si creano situazioni difficili, perfino discriminanti, per non dire di una forma di isolamento che incide sulle attività lavorative e di studio.

Vi sono diversi casi nel territorio dell’Unione Faentina, dove le connessioni (telefoniche e internet) non si riesce ad averle efficienti.

E’ il caso della via Mazzolano a Riolo Terme, una via che attraverso le colline conduce a Imola. Qui vi sono famiglie che stanno vivendo un grande disagio: «I ragazzi devono fare i compiti e, senza connessione, ormai non si fa più nulla. Quando la connessione c’è è scarsa, perciò è come essere isolati» spiega una residente.

«E’ da prima di Natale – incalza un’altra - che le famiglie che abitano nella zona di Mazzolano sono senza telefono fisso e internet a causa di un guasto alla linea, ad oggi ancora non riparata».

Situazioni simili si sono verificate anche a Toranello (zona di Gallisterna) dove in tanti hanno cambiato gestore telefonico e sofferto a lungo prima per risolvere il problema.

Poi vi sono casi a Borgo Rivola, nel Brisighellese e persino in pianura con guasti che si ripetono con costante frequenza. Anche in seguito alle segnalazioni risulta difficoltoso ottenere una stabilità del servizio.

Alcuni casi sono stati constatati anche dalla sindaca Federica Malavolti che ha interessato i gestori: «Spesso dipende proprio dalla società che ha in carico le utenze – spiega -: succede che queste diano mandato per le riparazioni a ditte esterne, ma non sempre l’esito è positivo. vi sono guasti che si ripresentano puntualmente. A Borgo Rivola pare addirittura che non si riesca ad individuare nemmeno il problema. Poi vi sono casi che vanno presi singolarmente e non riguardano un’intera zona. C’è da dire che vi sono linee che in seguito a frane possono avere sofferto, soprattutto i pali che reggono i cavi, quindi servirebbero interventi radicali».

E si sente di fare un’osservazione: «Certe segnalazioni oltre che ai gestori sono giunte pure a me, ma in numero minimale rispetto a quanto il fenomeno sarebbe diffuso, per quanto mi è giunto mi sono mossa di conseguenza, ma purtroppo c’è chi preferisce affidare la protesta ai social e denunciare i disservizi in un post. E’ chiaro che farlo in questo modo serve a ben poco».

In effetti, i gestori è difficile che prendano in considerazione i social, invece, se la segnalazione arriva anche al sindaco, dovrebbe fare maggiore presa e le risposte potrebbero essere più risolutive.

E’ pur vero che ai social tanti si affidano per esasperazione, dopo avere percorso iter che non hanno portato ad alcun risultato.