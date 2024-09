Maltempo in Romagna, situazione critica a Faenza e Castel Bolognese. Il fiume Senio oltre la soglia rossa, pre

Pochi minuti fa, alle 21.15, il Comune di Castel Bolognese ha lanciato un allarme alla popolazione in seguito al maltempo che ha colpito la Romagna, in particolare l’Appennino. «La situazione è in peggioramento. Il livello del fiume Senio è in costante monitoraggio e ha raggiunto i 6,19 metri a Tebano; oltre la soglia rossa anche il torrente Marzeno alle porte di Faenza. A Castel Bolognese è stata mobilitata l’Ucl dei Vigili del Fuoco. La Polizia Locale sarà in giro con il megafono per allertare la cittadinanza sulla grave situazione che stiamo vivendo. Rimanete in casa. Non uscite per nessun motivo. e salite ai piani alti delle abitazioni». Nel capoluogo manfredo analogo avviso per i cittadini già colpiti dall’alluvione del 2023.