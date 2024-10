Maltempo in Romagna, il sindaco di Faenza: “Precipitazioni forti ma di breve durata, il passaggio della piena atteso in serata”

Dopo la riunione in Prefettura, il sindaco di Faenza Massimo Isola ha fatto un primo punto della situazione sui suoi canali social: “Le previsioni meteo sono confermate, ma spostate in avanti verso la seconda metà della giornata. Il passaggio della piena nel nostro territorio, infatti, è atteso nella prima serata. Gli esperti meteorologi sottolineano che il fenomeno di oggi sarà rapido e impulsivo. In altre parole, attendiamo precipitazioni forti e picchi significativi, ma di breve durata. Il territorio è vulnerabile, reso fragile dagli eventi estremi che continua a subire. Sono cosciente della paura che generano queste allerte. Ognuna di queste è per tutti, emotivamente, un duro colpo. D’altra parte, è importante sapere che un’allerta rossa mette in moto un protocollo operativo che ci permette di avere in campo tutte le risorse necessarie a fronteggiare eventuali difficoltà. L’allerta ci consente di farci trovare pronti”.