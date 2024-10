Maltempo in Romagna, il sindaco di Faenza: “Il territorio è fragile, non recatevi per nessuna ragione sugli argini dei fiumi. Le scuole restano aperte”

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha aggiornato sui suoi canali social sulla situazione maltempo: “Si è tenuta questa mattina una nuova riunione in Prefettura e di seguito cerco di riassumere quanto emerso per il nostro territorio. Le precipitazioni si concentreranno nel pomeriggio di oggi. L’eventuale onda di piena dovrebbe attraversare Faenza in serata. Le stime dei livelli idrometrici prevedono il superamento di soglia 2 (anche detta ‘arancione’) sui nostri corsi d’acqua. Ribadisco quindi quanto scritto: dopo quanto accaduto due settimane fa, il territorio è fragile, indebolito. Gli esperti sottolineano che l’allerta rossa è dovuta principalmente a questo”.

Scuole aperte

“Dopo un approfondito confronto - continua Isola - con i colleghi sindaci della Provincia di Ravenna, ho disposto che le scuole di Faenza rimangano regolarmente aperte, così come i centri diurni, le palestre comunali, il cimitero e gli istituti culturali. Rimane comunque importante, soprattutto per la serata di oggi, ridurre gli spostamenti e non recarsi per nessuna ragione in prossimità di fiumi o sopra agli argini degli stessi. Il territorio è vulnerabile e, per questo, occorre prestare attenzione. Ricordo che il telefono per le emergenze 0546 691313 è regolarmente attivo per segnalazioni puntuali”.

Borgo Durbecco

Il prefetto Castrese De Rosa in una nota ha annunciato che è stata disposta in via precauzionale l’evacuzione dell’area del Borgo Durbecco, già alluvionata nei giorni scorsi, con l’invito alla popolazione a recarsi, se ritenuto necessario nell’area di accoglienza allestita presso il Palazzetto “Bubani”.