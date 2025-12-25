Maltempo in Romagna, fiume Senio oltre la soglia rossa: disposte evacuazioni

Maltempo a Castel Bolognese: evacuata la frazione di Biancanigo. Lo ha disposto il sindaco dopo una riunione straordinaria con la Prefettura: le condizioni del fiume Senio sono in rapido peggioramento. A Tebano il sensore ha superato soglia rossa.

È stata richiesta la demolizione dell’arginatura destra del Senio, subito dopo Tebano, in corrispondenza dell’ansa.

L’arginatura in oggetto risulta realizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente; alla luce delle criticità idrauliche riscontrate negli eventi precedenti, il suo abbattimento si rende necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro.

“Se avete ricevuto notifica di evacuazione - riferisce il Comune di Castel Bolognese ai cittadini in una nota - recatevi senza indugio al Palazzetto dello Sport, allestito per accogliervi in sicurezza.

La pattuglia della Polizia Locale sta girando nelle vie limitrofe al fiume con altroparlante per evacuare le persone residenti”.