Maltempo in Romagna, Faenza rivive l’incubo: chiuse scuole, interrotta ogni attività, prime evacuazioni. Il sindaco: «Quantità inimmaginabili di acqua»

Faenza chiude tutto temendo l’arrivo della piena record del Lamone nel pomeriggio mentre si sta allestendo il Pala Bubani per accogliere le persone evacuate. «Nelle ultime ore lo scenario è improvvisamente peggiorato, al contrario di quanto ci dicevano le previsioni a causa di una quantità inimmaginabile di acqua caduta su Marradi e il crinale». Un repentino cambio di scenario che ha indotto il sindaco Massimo Isola a sospendere dalle 14 tutte le attività sportive, culturali e ricreative. «Invitiamo gli organizzatori di eventi ad annullare o rimandare tutte le iniziative previste per la giornata - annuncia il primo cittadino -. Siamo costretti, per garantire la sicurezza di tutti, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, i centri per disabili e i centri per anziani dalle 15 di oggi. Per tutti coloro che si trovano nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua, ho disposto di rimanere ai piani alti. Abbiamo inoltre allargato il perimetro per l’evacuazione. La Polizia Locale si sta occupando di avvisare tutti gli interessati. Non recatevi per alcun motivo nelle cantine, ai piani interrati o nelle vicinanze dei corsi d’acqua». Tutte le idrovore pronte a entrare in azione. Evacuazioni in corso nella zona di via Ragazzini dove i residenti sono invitati dalla Polizia locale a lasciare le abitazioni o a rifugiarsi nei piani alti.