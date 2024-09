Maltempo in Romagna, esonda ancora il torrente Marzeno: strade allagate a Faenza, oltre un metro d’acqua. Situazione critica a Castello

Notte drammatica in Romagna, che vive nuovamente l’incubo alluvione. Situazione critica a Castel Bolognese dove, informa il Comune, la tracimazione in località Tebano sta lentamente esaurendosi anche se risultano chiuse al traffico in quanto allagate o parzialmente alcune strade. Nel cuore della notte l’acqua è scesa da Biancanigo in direzione del centro, ma fortunatamente, scrive ancora l’Amministrazione, l’argine non presenta rotture. Faenza è alle prese con strade allagate (in alcuni punti fino a un metro e mezzo) e interruzioni di energia elettrica. “Ancora una volta, uno dei problemi più grandi è il Torrente Marzeno – spiega il sindaco Massimo Isola -. Nonostante gli sforzi per contenerlo, ha esondato nelle case delle zone di via San Martino e di via Cimatti. I Vigili del Fuoco e gli operatori di soccorso sono sul posto per assistere la popolazione. L’onda di piena sta transitando verso la campagna a valle di Faenza. Il livello dei fiumi rimane molto alto e, di conseguenza, richiede il massimo livello di allerta, soprattutto vicino alle arginature. Abbiamo riscontrato esondazioni nelle zone di via Saldino e del Ponte della Castellina. I tecnici sono già al lavoro. Ha piovuto tanto e continuerà a piovere per tutta la giornata. Con il livello dei fiumi alto, è entrato in crisi il sistema fognario, causando allagamenti localizzati in alcune strade della città. Stiamo lavorando per risolverle e per mettere in sicurezza tutte le situazioni pericolose”.