La terza alluvione in meno di 16 mesi. Dopo il 2 maggio 2023 e il 16 maggio 2023 un altro giorno nerissimo per il quartiere Borgo a Faenza, con la gente in ginocchio anche dal punto di vista morale. I danni sono stati più contenuti rispetto a maggio 2023, visto che si è verificata una esondazione e non una rottura degli argini del torrente Marzeno, ma le ferite restano eccome in una popolazione sfibrata da mesi terribili.