Maltempo in Romagna, a Faenza migliora la situazione dei fiumi. Revocata l’evacuazione delle aree a rischio

Migliorano le condizioni meteo. E per tale motivo nella serata di giovedì 3 ottobre 2024 è stata revocata l’ordinanza di evacuazione delle aree a rischio. Il livello del fiume Lamone, infatti, rimane di oltre un metro e mezzo inferiore alla prima soglia di attenzione, quella gialla e non sono attesi aumenti significativi.

L’annuncio del sindaco

“Nell’ultima ora - scrive il sindaco Isola - abbiamo preso atto del notevole miglioramento delle condizioni meteo. Abbiano quindi deciso di revocare l’ordinanza di evacuazione già da questa sera, permettendo alle famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni per la notte. Stiamo disallestendo anche il Pala Bubani. Il numero di emergenza 0546 691313 sarà nuovamente a disposizione domani dalle 8 alle 18. Confermo che per la giornata di domani non è prevista alcuna chiusura di scuole o servizi pubblici”.