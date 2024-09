Maltempo a Faenza, il sindaco: “Una notte drammatica, Marzeno esondato, salvata una decina di persone. Evitata l’esondazione del Lamone in centro”

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha fatto il punto su Rainews: “Una notte drammatica di quattro ore da mezzanotte alle 4, una piena incredibile per dimensione è arrivata vicino al limite, ma questa volta grazie al muro eretto nelle ultime ore e alla ricostruzione dei fiumi abbiamo contenuto i danni. Abbiamo evitato l’esondazione del Lamone in centro città, ma non siamo riusciti ad evitare l’esondazione del Marzeno e l’acqua è arrivata in via Cimatti, con una decina di persone salvate dai Vigili del Fuoco”.