Malore durante l’escursione nella Vena del Gesso: salvato un 24enne forlivese

Paura nel primo pomeriggio di ieri sull’Appennino faentino, nel cuore del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. Un ragazzo di 24 anni, residente a Forlì, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava nei pressi di Borgo Rivola, nel comune di Riolo Terme, per una passeggiata insieme a un gruppo di amici. Il giovane si è accasciato a terra, spingendo gli amici a lanciare l’allarme al 112 intorno alle 13:30.

La Centrale Operativa del 118 Romagna ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Monte Falco, che ha inviato sul posto una squadra di tecnici territoriali e l’elicottero di Ravenna, dotato di verricello e con a bordo un tecnico di elisoccorso del Cnsas. Date le caratteristiche impervie della zona, che non consentivano l’atterraggio, il personale medico è stato sbarcato direttamente sul punto dell’emergenza tramite il verricello. Dopo una prima valutazione da parte dell’anestesista, il ventiquattrenne, che nel frattempo si era ripreso, è stato recuperato a bordo dell’edificio aereo con la stessa modalità e trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso.