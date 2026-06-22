Luglio alla Rocca di Riolo Terme: visite in notturna, aperitivo al tramonto e una mostra sulla Stamperia Pascucci

Per tutto il mese di luglio, la Rocca di Riolo Terme propone un calendario di appuntamenti settimanali tra storia medievale, iniziative serali e una mostra sull’artigianato romagnolo.

Ogni lunedì alle 20.00 è in programma “Caterina: storie e intrighi al tramonto”, visita guidata realizzata in collaborazione con Torrino Wine Bar. Il percorso ripercorre le vicende di Caterina Sforza - signora di Imola e figura centrale nella storia della Romagna del Quattrocento - attraverso gli spazi della fortezza. Al termine, i partecipanti sono invitati sul cammino di ronda per un aperitivo con vista panoramica: vino, cocktail o proposta analcolica accompagnati da stuzzicheria.

Il giovedì sera, dalle 21.00, la Rocca propone invece “A lume di candela”: una visita guidata in cui i soli lumi delle candele illuminano le sale e i corridoi della fortezza. Il racconto segue la storia dell’edificio dalla costruzione della prima torre alle trasformazioni compiute dalla famiglia Riario Sforza, in un percorso che punta sull’atmosfera più che sulla spettacolarizzazione.

Fino a domenica 26 luglio rimane allestita negli spazi interni la mostra “La vite nella storia della Bottega Pascucci”, dedicata ai duecento anni della Stamperia Pascucci di Savignano sul Rubicone. L’esposizione raccoglie disegni d’archivio, matrici originali in legno di pero intagliate a mano, fusi e campioni di tessuto stampato a ruggine, documentando due secoli di produzione artigianale nel settore della stampa decorativa romagnola.