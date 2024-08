Lavori alla linea ferroviaria, chiude per venti giorni parte di via Filanda Vecchia

Per quasi venti giorni via Filanda Vecchia vedrà rivoluzionata la propria viabilità. E’ infatti il Comune di Faenza a comunicare che per i lavori di rinnovamento e risanamento binari, che comprendono anche la sostituzione delle traverse sulla linea ferroviaria Faenza – Ravenna sono previste delle modifiche alla mobilità.

Dalle ore 22.30 del giorno 25 agosto 2024 alle ore 16.00 del giorno 14 settembre 2024 (o comunque fino a termine lavori) sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in via Filanda Vecchia in corrispondenza e in prossimità del passaggio a livello della linea ferroviaria Faenza - Ravenna.