Lamone 15 milioni per la messa in sicurezza degli argini a Traversara

RAVENNA. Per la messa in sicurezza degli argini del Lamone nel tratto tra Traversara a Mezzano, nel ravennate sono in arrivo 15 milioni di euro. Lo annuncia la Regione, spiegando che il finanziamento è previsto dall’ordinanza della struttura commissariale dello scorso 17 giugno, e riguarda appunto una delle aree più danneggiate dalle piene degli ultimi mesi. In 15 milioni serviranno a coprire le spese dell’intervento di ripristino in particolare dell’argine sinistro. A oggi, prosegue Viale Aldo Moro, la scelta progettuale più probabile è quella di un rinforzo tramite palancole a infissione statica che potrà essere affiancato, in seguito, da un ulteriore intervento per garantire maggiore protezione e stabilità. “Abbiamo predisposto un intervento molto rilevante per sanare una delle ferite più profonde inferte dalle alluvioni di questi ultimi due anni- sottolinea la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. I danni da Traversara a Mezzano sono particolarmente rilevanti e la messa in sicurezza dell’argine è fondamentale per la tutela di chi vive e lavora in quelle zone e soprattutto per evitare il ripetersi di nuove rotture. Dunque- conclude Rontini-, intendiamo chiudere entro 45-60 giorni la fase progettuale, una volta conferito l’incarico, e realizzare l’intervento in sei mesi dalla consegna”.