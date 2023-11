La variante di Castel Bolognese sarà pronta alla fine del 2026 e costerà 79 milioni

Questa mattina presso la Sala del Consiglio Comunale di Castel Bolognese Anas ha presentato il programma dei lavori di realizzazione della Variante alla SS 9 “via Emilia” di Castel Bolognese. Sono intervenuti Luca Della Godenza, sindaco del Comune di Castel Bolognese, Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, Assessore a Mobilità e trasporti Infrastrutture Turismo commercio della Regione Emilia-Romagna, Aldo Castellari, Responsabile Struttura Territoriale Anas Emilia-Romagna e Anna Maria Nosari, Responsabile Area Nuove Opere Anas Emilia-Romagna.

L’intervento con un importo complessivo di oltre 79 milioni di euro riguarda, in particolare, la costruzione di un nuovo tracciato della lunghezza di circa 4 km intercettando la SS 9 al km 72,000, percorrendo la direttrice S.P. 47 Borello-Castelnuovo fino all’intersezione con Via Calamello, per poi voltare a destra e percorrere l’area extraurbana a nord di Castel Bolognese in direzione sud-est, oltrepassare la linea ferroviaria Castel Bolognese - Ravenna, intercettare via Casanola, per poi immettersi nuovamente sulla via Emilia al km 69,200.

I lavori comprendono la realizzazione di due ponti, un viadotto, due sottopassi stradali e sottopassi poderali. La nuova infrastruttura sarà a basso impatto ambientale grazie agli interventi di mitigazione a verde associati alle barriere antirumore, alla realizzazione dei passaggi per la fauna e gli impianti ad alta efficienza energetica, di tipo LED, di cui saranno dotati gli svincoli. I lavori avranno una durata di 1.104 giorni, quindi l’ultimazione è prevista entro la fine del 2026.