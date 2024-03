Sono 45 le sagre che oggi nella Sala Koch del Senato della Repubblica sono state insignite del marchio ‘Sagra di Qualità’, cinque gli eventi speciali certificati e tre le menzioni speciali assegnate dall’Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, per un totale di 53 manifestazioni organizzate nel 2023 in tutta Italia dai volontari delle Pro Loco e dalle comunità locali. Una cerimonia da record per la quarta edizione del progetto nato nel 2019 per volere dell’Unpli e che fino a oggi ha certificato 117 eventi con il marchio ‘Sagra di Qualità’, un sigillo assegnato alle manifestazioni con più di 5 anni di età e che rispettano i criteri di tipicità del prodotto, sostenibilità, sicurezza e igiene alimentare. Insieme alle sagre, per la prima volta quest’anno, è stato introdotto anche il marchio ‘Eventi di qualità’ assegnato a cinque manifestazioni che si sono distinte per l’organizzazione, la partecipazione e l’attrattività generata. A ritirare il riconoscimento oggi in Senato i presidenti delle Pro Loco vincitrici e i sindaci dei territori di riferimento, che hanno preso parte alla cerimonia istituzionale con gli interventi del senatore Antonio De Poli, il presidente Unpli, Antonino La Spina, il responsabile del dipartimento Cultura e Turismo dell’Anci, Vincenzo Santoro, il consigliere del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Angelo Rossi, il presidente Città del Vino, Angelo Radica, il vicepresidente Città dell’Olio, Alfredo D’Antimi, e il sottosegretario all’Ambiente, Vannia Gava.

Anche Montiano e Riolo Terme

Tra le sagre certificate 2023, quella della Castagna Roscetta (Canistro, l’Aquila), quella del Canestrato di Moliterno Igp (Moliterno, Potenza) e la Sagra del Fusillo Orsomarsese (Orsomarso, Cosenza). E poi la Sagra del Cicciolo a Montiano, la Sagra del Riso a Jolanda di Savoia (Ferrara) e la Festa della Castagna a Marola (Reggio-Emilia). Premiate infine anche la Sagra della Salsiccia di Morlupo, a Roma così come la Sagra del Pangiallo e della Polenta (Riano) e la Sagra della Nocciola a Caprarola (Viterbo).

Gli eventi certificati 2023 sono invece il Samhain Capodanno Celtico (Riolo Terme), la Festa d’Estate (Serravalle di Riva del Po’), la Sagra dei Osei-Fiera Nazionale Uccelli (Sacile, Pordenone), la Festa delle Rose (Busalla, Genova) e 4 Ville in Fiore (Tassullo, Trento). Infine, le menzioni speciali 2023 sono Sapori Pro Loco (Codroipo, Pordenone), Pro Loco in Festa (Porto San Giorgio, Fermo) e Festival delle Sagre